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В Новосибирске спасатели сняли с пальца трехлетней девочки деревянное кольцо

Ребенок не смог самостоятельно снять деталь от игрушечной пирамидки.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы помогли трехлетней девочке, у которой на пальце застряло деревянное кольцо от игрушечной пирамидки. Об этом сообщили в МАСС.

Инцидент произошел во время игры. Девочка надела на палец деревянное кольцо от пирамидки, однако снять его самостоятельно не смогла.

Прибывшие на место спасатели оценили ситуацию и с помощью специальных кусачек аккуратно перекусили деревянное кольцо. Операция заняла всего несколько минут.

В результате происшествия ребенок не пострадал. Медицинская помощь девочке не понадобилась.