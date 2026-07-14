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В Омской области в суд ушло дело о хищении 2,5 миллионов у пенсионеров

Судить будут одного из членов ОПГ.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Омского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего жителя Чебоксар. Он обвиняется по чч. 3, 4 ст. 159 УК («Мошенничество»).

По версии следствия, не позднее марта этого года он вошел в состав группы, которая специализировалась на хищении денег у пожилых людей.

«Участники преступной группы, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, сообщали пенсионерам ложные сведения о необходимости декларирования наличных с последующим хранением на так называемом “безопасном счете”.

В марте 2026 года обвиняемый по указанию соучастников авиамаршрутом прибыл из Чебоксар в Ставропольский край. Выполняя роль курьера, он поочередно встретился с двумя пенсионерами и забрал у них наличные в сумме свыше 1,5 млн рублей. После чего внес деньги на криптокошелек", — сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Далее он прилетел в Омскую область, где пожилая женщина, введенная в заблуждение его подельниками, передала ему 1 млн рублей.

Перевести деньги в криптовалюту обвиняемый не успел, так как был задержан полицией.

Уголовное дело прокуратура направила в Омский райсуд для рассмотрения по существу.

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