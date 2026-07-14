В Омской области в суд ушло дело о хищении 2,5 миллионов у пенсионеров

В марте 2026 года обвиняемый по указанию соучастников авиамаршрутом прибыл из Чебоксар в Ставропольский край. Выполняя роль курьера, он поочередно встретился с двумя пенсионерами и забрал у них наличные в сумме свыше 1,5 млн рублей. После чего внес деньги на криптокошелек", — сообщила пресс-служба областной прокуратуры.