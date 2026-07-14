Отец и сын организовали в Сызрани подпольную игру в покер

В Сызрани будут судить участников преступной группы по обвинению в незаконной организации и проведении азартных игр в покер. На скамье подсудимых окажутся шесть человек, а организаторами, по версии следствия, являются сын и отец.
«По предварительным данным, обвиняемые подыскали подходящее помещение в Сызрани, установили игровое оборудование, привлекли своих знакомых, обладающих соответствующими навыками ведения игры», — прокомментировала пресс-служба СК Самарской области.
Незаконный покер пресекли сотрудники полиции во время оперативно-розыскных мероприятий. Расследование уголовного дела завершено, его уже направили в суд.