Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отец и сын организовали в Сызрани подпольную игру в покер

В Самарской области будут судить шесть человек за незаконные азартные игры.

Источник: Комсомольская правда

В Сызрани будут судить участников преступной группы по обвинению в незаконной организации и проведении азартных игр в покер. На скамье подсудимых окажутся шесть человек, а организаторами, по версии следствия, являются сын и отец.

«По предварительным данным, обвиняемые подыскали подходящее помещение в Сызрани, установили игровое оборудование, привлекли своих знакомых, обладающих соответствующими навыками ведения игры», — прокомментировала пресс-служба СК Самарской области.

Незаконный покер пресекли сотрудники полиции во время оперативно-розыскных мероприятий. Расследование уголовного дела завершено, его уже направили в суд.