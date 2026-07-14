Россиянин лишился денег, пытаясь найти приложение по поиску топлива

В Чебоксарах местный житель лишился 9 тысяч рублей в попытке найти полезный онлайн-сервис. Мужчина искал приложение с актуальными ценами на топливо на заправках — перешел по нескольким ссылкам в браузере и не заметил, как с его электронного кошелька списали деньги.
О хищении он узнал лишь через несколько дней и незамедлительно обратился в отдел полиции № 3 УМВД России по городу Чебоксары.
Возбуждено уголовное дело, полиция проводит проверку. Устанавливаются личности злоумышленников и все обстоятельства произошедшего. Правоохранители призывают горожан быть внимательными при переходе по незнакомым ссылкам и не скачивать подозрительные файлы.
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