Россиянин лишился денег, пытаясь найти приложение по поиску топлива

В Чебоксарах местный житель лишился 9 тысяч рублей в попытке найти полезный онлайн-сервис. Мужчина искал приложение с актуальными ценами на топливо на заправках — перешел по нескольким ссылкам в браузере и не заметил, как с его электронного кошелька списали деньги.