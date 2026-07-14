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«Желтый» уровень опасности из-за грозы объявили в Московской области 14 июля

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Московской области во вторник, 14 июля, из-за грозы. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Московской области во вторник, 14 июля, из-за грозы. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

— Гроза. Период предупреждения с 12:00 14 июля до 18:00 14 июля. В отдельных районах области днем 14.07 ожидается гроза с дождем, — говорится на сайте.

14 июля в столичном регионе сохранится пасмурная погода. Ветер будет дуть северный со скоростью 4−7 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 9 метров в секунду.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что волна жары, которая ожидается в европейских странах, не затронет Центральную Россию. По его словам, до конца июля температура в стране будет близка к климатической норме.

12 июля сообщалось, что в связи с грозовым фронтом над Москвой более 150 рейсов в столичных аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово оказались задержаны или отменены.