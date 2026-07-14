В Омске многодетный отец получил три года условно за звонок о бомбе в аэропорту

Позднее звонивший самостоятельно пришёл в полицию и полностью признал вину. Суд также учёл, что у мужчины на иждивении находятся четверо малолетних детей, а его сожительница беременна. Ему назначили три года лишения свободы условно и обязали возместить ущерб пострадавшим организациям.