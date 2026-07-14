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В Омске многодетный отец получил три года условно за звонок о бомбе в аэропорту

Областной суд отказался прекращать дело и оставил первоначальный приговор без изменений.

Источник: Om1 Омск

Житель Омска не смог обжаловать приговор по делу о ложном сообщении о минировании аэропорта. Решение Советского районного суда подтвердил Омский областной суд, сообщили в объединённой пресс-службе региональной судебной системы.

В декабре 2025 года мужчина позвонил по номеру 112 и заявил, что в здании воздушной гавани находится взрывное устройство. Из аэропорта эвакуировали людей, а на место направили экстренные службы. Проверка показала, что информация не соответствовала действительности.

Позднее звонивший самостоятельно пришёл в полицию и полностью признал вину. Суд также учёл, что у мужчины на иждивении находятся четверо малолетних детей, а его сожительница беременна. Ему назначили три года лишения свободы условно и обязали возместить ущерб пострадавшим организациям.

Защитник просил прекратить уголовное дело, ссылаясь на отсутствие тяжких последствий. Однако областной суд указал, что звонок привёл к эвакуации аэропорта, нарушению его работы и отвлечению экстренных служб, а также создавал угрозу паники. Приговор вступил в силу.