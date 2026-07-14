В Приморье студенту из Колумбии дали девять лет за работу закладчиком

Иностранец был задержан сотрудниками полиции во Владивостоке в марте. Во время личного досмотра у него нашли 14 свертков, содержавших, как установила позднее экспертиза, «наркотические вещества синтетического ряда массой 13 г». Позже полицейские изъяли еще 16 свертков с синтетическими наркотиками, которые студент успел разложить в тайниках-закладках на территории Первомайского района Владивостока.