Водитель погрузчика ответит в суде за гибель работницы предприятия в Усть-Куте

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Приангарья, водитель погрузчика на деревообрабатывающем предприятии следовал для выполнения работ по промышленной зоне организации. Во время пути он нарушил требования об установке ковша погрузчика в транспортное положение из-за чего был ограничен обзор с места водителя. Кроме того, он нарушил допустимый скоростной режим.