Водитель погрузчика ответит в суде за гибель работницы предприятия в Усть-Куте

IrkutskMedia, 14 июля. В Усть-Куте уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины по обвинению в гибели 54-летней сотрудницы предприятия направили в суд. Происшествие случилось 23 сентября 2025 года. Тогда водитель погрузчика задавил женщину, она скончалась на месте.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Приангарья, водитель погрузчика на деревообрабатывающем предприятии следовал для выполнения работ по промышленной зоне организации. Во время пути он нарушил требования об установке ковша погрузчика в транспортное положение из-за чего был ограничен обзор с места водителя. Кроме того, он нарушил допустимый скоростной режим.
В результате этого, а также с учетом наркотического опьянения, водитель погрузчика не заметил сотрудницу предприятия и наехал на нее. Женщины получила несовместимые с жизнью травмы. В ходе следствия были допрошены свидетели произошедшего, проведен ряд необходимых экспертиз, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу, материалы направлены в суд.
Ранее сообщалось, что Шелеховский городской суд Иркутской области огласил приговор по уголовному делу в отношении 51-летнего тракториста. Фигуранта признали виновным в нарушении правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух мужчин в возрасте 41 года и 45 лет.