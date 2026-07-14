Турист скончался в автодоме на парковке в Турции, пока его семья гуляла

В турецкой провинции Шанлыурфа на парковке торгового центра обнаружено тело 47-летнего гражданина Швейцарии. Александер Йоханнес Моор прибыл в Турцию вместе с семьей на автодоме, сообщает Cumhuriyet.
Пока родственники отправились осматривать местные достопримечательности, мужчина остался в автомобиле. Вернувшись вечером, они нашли его без признаков жизни и вызвали экстренные службы. Прибывшие медики констатировали смерть.
Тело погибшего доставлено в Институт судебной медицины Шанлыурфы для вскрытия. Причина смерти будет установлена по итогам экспертизы. Турецкие правоохранители начали расследование.