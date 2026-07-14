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В Нижнем Новгороде 14 июля простятся с утонувшими на реке Лух

Отпевание проведут в церкви Ильиногорска, а похоронят Карину и ее племянника на Золинском кладбище.

В Нижнем Новгороде простятся с утонувшими на реке Лух под Володарском. Об этом сообщили в NN.RU.

Напомним, что в водоёме погибли 23‑летняя женщина и 13‑летний подросток. Юноша пытался спасти тонущую родственницу — но усилия оказались тщетны, оба не смогли выбраться из воды.

Погибшие — Карина и её племянник — жили в посёлке Новосмолинский. У молодой женщины остались супруг и сын: пара связала себя узами брака в 2023 году, и этим летом мальчику должно исполниться три года.

По словам знакомой семьи, Карина не употребляла алкоголь, так что причиной случившегося точно не стало опьянение. Ещё одна местная жительница пояснила, что в месте трагедии дно резко уходит вниз — вероятно, именно туда и сорвалась молодая мама.

Школьник, проявивший мужество в попытке помочь тёте, учился в Володарске в школе № 1. Помимо учёбы, он серьёзно увлекался вокалом и не раз становился призёром творческих состязаний.

Церемония прощания с погибшими состоится сегодня в Новосмолинском. Отпевание проведут в церкви Ильиногорска, а похоронят Карину и мальчика на Золинском кладбище.

Ранее прокуратура заинтересовалась гибелью ребенка и девушки в Володарске.