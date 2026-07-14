Страшное ДТП с легковушкой и трактором в Татарстане унесло жизни 4 человек

Ранее на Калужском шоссе в Москве произошла смертельная авария. На 22-м километре автодороги в районе Коммунарки столкнулись три автомобиля. В ДТП участвовали машины марок Lifan, Toyota и BMW. В результате происшествия один человек погиб, пострадал водитель автомобиля BMW.