Страшное ДТП с легковушкой и трактором в Татарстане унесло жизни 4 человек

«13 июля примерно в 21:30 на третьем километре автодороги “Мамадыш-Кукмор-Ишкеево” водитель автомобиля “Лада Гранта”, не выбрав безопасную скорость, совершил столкновение с впереди следующим трактором с прицепом», — уточнили в ведомстве.
Ранее на Калужском шоссе в Москве произошла смертельная авария. На 22-м километре автодороги в районе Коммунарки столкнулись три автомобиля. В ДТП участвовали машины марок Lifan, Toyota и BMW. В результате происшествия один человек погиб, пострадал водитель автомобиля BMW.
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