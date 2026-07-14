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Экс-директор фирмы в Бердске получил условный срок за мошенничество

Суд также взыскал с осужденного более 1,9 млн рублей в пользу коммерческой организации.

Источник: Комсомольская правда

Бердский городской суд вынес приговор бывшему генеральному директору Роману Бабинцу по делу о мошенничестве и покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщили в суде.

Суд установил, что Роман Бабинец совершил мошенничество, причинив организации ущерб на сумму 1 916 648 рублей. Кроме того, он пытался незаконно завладеть правом на недвижимое имущество компании.

Подсудимый вину не признал.

Суд признал Бабинца виновным и назначил ему четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Также суд удовлетворил гражданский иск и постановил взыскать с осужденного в пользу компании 1 916 648 рублей в счет возмещения ущерба.

Приговор Бердского городского суда Новосибирской области пока не вступил в законную силу.