Экс-директор фирмы в Бердске получил условный срок за мошенничество

Бердский городской суд вынес приговор бывшему генеральному директору Роману Бабинцу по делу о мошенничестве и покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщили в суде.
Суд установил, что Роман Бабинец совершил мошенничество, причинив организации ущерб на сумму 1 916 648 рублей. Кроме того, он пытался незаконно завладеть правом на недвижимое имущество компании.
Подсудимый вину не признал.
Суд признал Бабинца виновным и назначил ему четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.
Также суд удовлетворил гражданский иск и постановил взыскать с осужденного в пользу компании 1 916 648 рублей в счет возмещения ущерба.
Приговор Бердского городского суда Новосибирской области пока не вступил в законную силу.