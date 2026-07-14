«РГ»: Владельцем Nissan GT-R, разбитого топором в Москве, оказался автогонщик

13 июля в Сети появились кадры, на которых видно, как неизвестный мужчина разбил топором припаркованный во дворе Nissan. Он нанес по машине несколько ударов, разбив у нее стекла, после чего скрылся. Почему мужчина так поступил, пока неизвестно. Правоохранители начали проверку.