«РГ»: Владельцем Nissan GT-R, разбитого топором в Москве, оказался автогонщик

Владельцем автомобиля Nissan GT-R, который разбил топором неизвестный мужчина около дома на Новоясеневском проспекте в Москве, является известный автогонщик Павел С. Об этом во вторник, 14 июля, сообщил информированный источник.
— Владельцем гоночного Nissan, который неизвестный разбил топором на юго-западе Москвы, оказался известный автогонщик Павел С, — передает слова собеседника «Российская газета».
По словам источника, мужчина выступает в престижной гоночной серии уже семь лет. Кроме того, владелец спорткара имеет собственный блог и занимается автомобильным тюнингом. Стоимость спорткара оценивается примерно в 13 миллионов рублей.
13 июля в Сети появились кадры, на которых видно, как неизвестный мужчина разбил топором припаркованный во дворе Nissan. Он нанес по машине несколько ударов, разбив у нее стекла, после чего скрылся. Почему мужчина так поступил, пока неизвестно. Правоохранители начали проверку.