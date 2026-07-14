Новая атака на Тульскую область: в небе сбили три дрона ВСУ

Сотрудники экстренных служб продолжают контролировать обстановку и обследовать возможные места падения обломков. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Разрушений на территории региона также не обнаружено.
«Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — уточнил глава области.
Режим опасности атаки БПЛА в Тульской области пока не отменён. Власти призвали жителей сохранять бдительность и не приближаться к подозрительным предметам. Днём ранее там сбивали два дрона ВСУ.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.