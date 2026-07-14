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Новая атака на Тульскую область: в небе сбили три дрона ВСУ

Российские средства ПВО перехватили ещё три украинских беспилотника над Тульской областью. Об отражении атаки сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Источник: Life.ru

Сотрудники экстренных служб продолжают контролировать обстановку и обследовать возможные места падения обломков. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Разрушений на территории региона также не обнаружено.

«Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — уточнил глава области.

Режим опасности атаки БПЛА в Тульской области пока не отменён. Власти призвали жителей сохранять бдительность и не приближаться к подозрительным предметам. Днём ранее там сбивали два дрона ВСУ.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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