Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронеж и область больше получаса находились под угрозой ракетного удара

Особый режим отменили в 10:05 14 июля.

Источник: АиФ Воронеж

Ракетную опасность отменили на территории Воронежской области в 10:05 вторника, 14 июля. Об этому губернатор Александр Гусев сообщил в своём канале в мессенджере МАКС.

Особый режим сохранялся в регионе больше получаса.

Информации о сбитых за это время воздушных целях не поступало.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше