Воронеж и область больше получаса находились под угрозой ракетного удара

Ракетную опасность отменили на территории Воронежской области в 10:05 вторника, 14 июля. Об этому губернатор Александр Гусев сообщил в своём канале в мессенджере МАКС.
Особый режим сохранялся в регионе больше получаса.
Информации о сбитых за это время воздушных целях не поступало.
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