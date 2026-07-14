Сбившего двух школьников в Иркутске водителя задержали, он прятался в лесу

Полицейские задержали 51-летнего водителя, который сбил двух школьников в Иркутске. Он прятался в лесу. Об этом во вторник, 14 июля, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
— Сегодня ночью сотрудники полиции задержали беглеца во дворе жилого дома в Октябрьском районе Иркутска. Мужчина признался, что все время до этого прятался в лесу. В результате розыскных мероприятий полицейские обнаружили машину в одном из городских автосервисов, — написала Волк в своем Telegram-канале.
11 июля водитель в Иркутске сбил двух школьников и сбежал с места ДТП. Пострадавшие дети семи и восьми лет получили травмы и были госпитализированы.
Тем временем в столице на Варшавском шоссе высыпались трубы из грузовика на автомобиль такси. В результате происшествия крышу легковушки смяло, водителю удалось выжить.