Сбившего двух школьников в Иркутске водителя задержали, он прятался в лесу

— Сегодня ночью сотрудники полиции задержали беглеца во дворе жилого дома в Октябрьском районе Иркутска. Мужчина признался, что все время до этого прятался в лесу. В результате розыскных мероприятий полицейские обнаружили машину в одном из городских автосервисов, — написала Волк в своем Telegram-канале.