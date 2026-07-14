В Краснодоне из-за взрыва газа обрушился дом: есть погибшие и пострадавшие

В настоящее время на месте происшествия развернута поисково-спасательная операция. По предварительной информации, под разрушенными конструкциями могут оставаться еще два человека. Для того чтобы услышать возможные крики о помощи, спасатели периодически прерывают работу техники и объявляют «минуты тишины». Разбор завалов продолжается.