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В Краснодоне из-за взрыва газа обрушился дом: есть погибшие и пострадавшие

Власти ЛНР сообщили о ЧП в Краснодоне, где взрыв газа разрушил часть двухэтажного здания. Из-под обломков извлекли одну женщину, ее передали медикам. Поисково-спасательная операция продолжается, под завалами могут оставаться люди.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В городе Краснодон Луганской Народной Республики (ЛНР) произошло частичное обрушение двухэтажного жилого дома. По предварительным данным, причиной трагедии стал взрыв газовоздушной смеси. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Инцидент произошел в здании, расположенном на улице Первоконной, где в результате хлопка обрушилась часть одного из подъездов. Как уточнили власти ЛНР, на данный момент подтверждена гибель одной женщины. Еще одну пострадавшую спасателям удалось извлечь из-под обломков живой — ее экстренно передали бригаде медиков для оказания необходимой помощи.

В настоящее время на месте происшествия развернута поисково-спасательная операция. По предварительной информации, под разрушенными конструкциями могут оставаться еще два человека. Для того чтобы услышать возможные крики о помощи, спасатели периодически прерывают работу техники и объявляют «минуты тишины». Разбор завалов продолжается.

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