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Власти ответили на вопрос о молчащих в Омске системах оповещения

Жителям посоветовали пользоваться приложением МЧС.

Источник: Om1 Омск

На официальной странице губернатора Виталия Хоценко в социальной сети «ВКонтакте» один из жителей региона задал вопрос: почему при объявлении угрозы атаки беспилотников в городе не работают сирены. Представители мэрии в комментариях пояснили, что в настоящее время прорабатывается вопрос модернизации системы оповещения. Жителям рекомендовали установить мобильное приложение МЧС России.

Напомним, за последние полтора месяца в Омской области трижды вводился режим опасности из-за беспилотников. Звук сирен был слышен не во всех районах. В областном правительстве отметили, что настройка системы оповещения в регионе продолжается.

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