В Волжском двое парней украли сломанный питбайк и спрятали в подвале

32-летний владелец рассказал, что ночью от дома, где он живет, пропал его питбайк. Заявитель приобрел мотоцикл всего три недели назад за 65 тысяч рублей. Однако техника оказалась нерабочей, и владелец планировал отремонтировать ее самостоятельно, чтобы потом пользоваться. Полицейские провели оперативно-разыскные мероприятия и установили личности злоумышленников. Ими оказались двое молодых людей — 18 и 21 года. Оба живут в Волжском.