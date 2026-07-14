Двое мужчин задержаны за кражу пяти тележек из магазина на востоке Москвы

«В полицию обратился представитель магазина, который сообщил, что в ходе проведенной инвентаризации сотрудниками компании был выявлен факт недостачи транспортных тележек. В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали в Туле двоих мужчин. Ими оказались 22-летний и 21-летний жители Москвы», — рассказали в пресс-службе.
В ходе разбирательства было установлено, что на парковке на Новоухтомском шоссе злоумышленники похитили пять транспортных тележек. Сумма ущерба составила около 50 тыс. руб. Впоследствии они продали похищенное неустановленному лицу за 30 тыс. руб.. Вырученные средства они потратили по своему усмотрению.
По данному факту следствием территориального отдела полиции ОМВД России по району Косино-Ухтомский было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде подписки о невыезде.