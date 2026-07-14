Двое мужчин задержаны за кражу пяти тележек из магазина на востоке Москвы

В ходе разбирательства было установлено, что на парковке на Новоухтомском шоссе злоумышленники похитили пять транспортных тележек. Сумма ущерба составила около 50 тыс. руб. Впоследствии они продали похищенное неустановленному лицу за 30 тыс. руб.. Вырученные средства они потратили по своему усмотрению.