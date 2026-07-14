Еще чуть-чуть — и казахстанка лишилась бы 10 млн тенге: кто помог спасти сбережения

Подробности 14 июля 2026 года раскрыли в городском ДП:
«Женщине поступил звонок от неизвестных, представившихся сотрудниками банка. Под предлогом защиты денежных средств они убедили ее выполнять их указания. В дальнейшем общение было переведено в мессенджер WhatsApp, где злоумышленники продолжили психологическое давление».
В этот момент киберполицейские, осуществлявшие мониторинг подобных преступных схем через специализированный колл-центр, выявили подозрительный звонок. Установив адрес женщины, сотрудники выехали к ней домой и прервали общение с аферистами.
«Еще пару минут — и жительница Шымкента могла лишиться всех своих сбережений… Благодаря своевременному вмешательству киберполицейских удалось сохранить 10 млн тенге, находившихся на банковском счете горожанки». Пресс-служба ДП Шымкента.
В связи с этим стражи порядка вновь призывают казахстанцев проявлять бдительность при общении с неизвестными лицами по телефону.
«Не сообщайте посторонним данные банковских карт, коды из SMS и другую конфиденциальную информацию. Помните: сотрудники банков и правоохранительных органов не запрашивают подобные сведения и не требуют перевода денежных средств на “безопасные” счета». Пресс-служба ДП Шымкента.
13 июля 2026 года сообщалось, что запись в поликлинику едва не стоила пожилой жительнице Астаны 20 млн тенге. Мошенники использовали хитрую схему: выведали у 76-летней пенсионерки SMS-код под предлогом визита к врачу и с помощью психологического давления заставили ее выполнять их приказы. Но злоумышленникам помешали полицейские, которые предотвратили хищение денежных средств.