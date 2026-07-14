Еще чуть-чуть — и казахстанка лишилась бы 10 млн тенге: кто помог спасти сбережения

13 июля 2026 года сообщалось, что запись в поликлинику едва не стоила пожилой жительнице Астаны 20 млн тенге. Мошенники использовали хитрую схему: выведали у 76-летней пенсионерки SMS-код под предлогом визита к врачу и с помощью психологического давления заставили ее выполнять их приказы. Но злоумышленникам помешали полицейские, которые предотвратили хищение денежных средств.