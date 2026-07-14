Бюст Ленина в центре Витебска сбило ураганом

«Городские службы установили (на прежнее место — Sputnik) бюст Владимира Ленина, упавший после непогоды», — отметили городские власти.
Бюст стоит многие годы в центре города на Двине рядом с художественным музеем и горисполкомом.
На предстоящие сутки синоптики не прогнозируют в городе дожди или сильный ветер. Температура днем будет колебаться примерно в интервале от +21°С до +28°С тепла.
Хорошая погода ожидается также 15 и 16 июля.
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