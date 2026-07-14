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Бюст Ленина в центре Витебска сбило ураганом

МИНСК, 14 июл — Sputnik. Бюст Владимира Ленина в Витебске упал с пьедестала из-за урагана, следует из сообщения в официальном Telegram-канале Витебского горисполкома.

Источник: Sputnik.by

«Городские службы установили (на прежнее место — Sputnik) бюст Владимира Ленина, упавший после непогоды», — отметили городские власти.

Бюст стоит многие годы в центре города на Двине рядом с художественным музеем и горисполкомом.

Ранее областное управление МЧС сообщило, что по Витебску прошелся мощный ветер, который повалили деревья. Из-за этого были повреждены четыре автомобиля. Как следует из фото, опубликованных МЧС, были повалены довольно старые деревья у железнодорожного вокзала, в центре и других местах.

На предстоящие сутки синоптики не прогнозируют в городе дожди или сильный ветер. Температура днем будет колебаться примерно в интервале от +21°С до +28°С тепла.

Хорошая погода ожидается также 15 и 16 июля.

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