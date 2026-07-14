В Иркутске задержали водителя, сбившего детей и прятавшегося в лесу

Водителя, сбившего двух детей на пешеходном переходе и скрывшегося с места ДТП, задержали в Иркутске. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
11 июля в Иркутске водитель Toyota Camry сбил двух детей, 7 и 8 лет, которые перебегали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Мужчина с места ДТП уехал. Детей доставили в больницу. Водитель был объявлен в розыск. Полицейские разыскали автомобиль в одном из автосервисов Иркутска и поместили на специализированную стоянку.
Сегодня ночью сотрудники полиции задержали беглеца во дворе жилого дома в Октябрьском районе Иркутска. Мужчина признался, что все время до этого прятался в лесу. Установлено, что нарушителю 51 год, он является уроженцем одной из стран СНГ и ранее привлекался к ответственности за нетрезвую езду.
В отношении задержанного составлены протоколы, в том числе за оставление места ДТП. Владелица машины привлечена к ответственности за передачу управления транспортом лицу, не имеющему водительского удостоверения.
Пострадавшие находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести.