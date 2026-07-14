В Иркутске задержали водителя, сбившего детей и прятавшегося в лесу

Сегодня ночью сотрудники полиции задержали беглеца во дворе жилого дома в Октябрьском районе Иркутска. Мужчина признался, что все время до этого прятался в лесу. Установлено, что нарушителю 51 год, он является уроженцем одной из стран СНГ и ранее привлекался к ответственности за нетрезвую езду.