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В Иркутске задержали водителя, сбившего детей и прятавшегося в лесу

В Иркутске задержали водителя, сбившего двоих детей и прятавшегося в лесу.

Источник: РИА "Новости"

Водителя, сбившего двух детей на пешеходном переходе и скрывшегося с места ДТП, задержали в Иркутске. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

11 июля в Иркутске водитель Toyota Camry сбил двух детей, 7 и 8 лет, которые перебегали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Мужчина с места ДТП уехал. Детей доставили в больницу. Водитель был объявлен в розыск. Полицейские разыскали автомобиль в одном из автосервисов Иркутска и поместили на специализированную стоянку.

Сегодня ночью сотрудники полиции задержали беглеца во дворе жилого дома в Октябрьском районе Иркутска. Мужчина признался, что все время до этого прятался в лесу. Установлено, что нарушителю 51 год, он является уроженцем одной из стран СНГ и ранее привлекался к ответственности за нетрезвую езду.

В отношении задержанного составлены протоколы, в том числе за оставление места ДТП. Владелица машины привлечена к ответственности за передачу управления транспортом лицу, не имеющему водительского удостоверения.

Пострадавшие находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести.

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