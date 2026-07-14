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Спасатели ликвидировали возгорание в минской школе

МИНСК, 14 июл — Sputnik. Спасатели выезжали по сообщению о возгорании в одной из столичных школ, об этом рассказали в пресс-службе МЧС.

Источник: Sputnik.by

Информация поступила от системы передачи извещений о ЧС «Молния».

«Выяснилось, что в помещении школы по ул. Сурикова произошло возгорание электрочайника в кабинете на втором этаже», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что спасатели устранили загорание с помощью порошкового огнетушителя.

Пострадавших в результате инцидента нет, эвакуация не проводилась.

На место происшествия выезжало семь единиц техники МЧС.

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