Спасатели ликвидировали возгорание в минской школе

Информация поступила от системы передачи извещений о ЧС «Молния».
«Выяснилось, что в помещении школы по ул. Сурикова произошло возгорание электрочайника в кабинете на втором этаже», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что спасатели устранили загорание с помощью порошкового огнетушителя.
Пострадавших в результате инцидента нет, эвакуация не проводилась.
На место происшествия выезжало семь единиц техники МЧС.
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