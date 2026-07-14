Смех прохожих стал причиной конфликта с ножом во Владивостоке

Уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Владивостока направили в Ленинский районный суд. Мужчину обвиняют в хулиганстве с угрозой применения насилия и использованием предмета в качестве оружия, сообщила пресс-служба Прокуратуры Приморского края.
«Прокурор Ленинского района г. Владивостока утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, с угрозой применения насилия к гражданам, с применением предмета, используемого в качестве оружия)», — говорится в сообщении.
По версии следствия, инцидент произошел в ноябре 2025 года возле бизнес-центра на улице Уборевича. Мужчина услышал смех находившихся рядом граждан, решил, что он был адресован ему, после чего достал нож и высказал угрозы убийством.
Как считают правоохранители, действия обвиняемого создали реальную опасность для окружающих и вызвали у людей чувство страха.
Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил прокурор Ленинского района Владивостока. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.
Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что полицейские проводят проверку по факту ножевого ранения, которое получил житель Владивостока во время конфликта.