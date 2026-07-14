Нашли пустой каяк. Турист загадочно пропал во время сплава со знакомой

Мужчина бесследно исчез во время сплава по Енисею, отстав от своей спутницы. Пока спасателям удалось обнаружить лишь его пустой каяк. Путешествие на несколько десятков километров, вполне возможно, обернулось очередной трагедией на воде, которых в России с начала лета произошло немало.
Подробности — в материале krsk.aif.ru.
Исчезнувший каякер.
Тревожный сигнал поступил к правоохранителям в середине июля. Местная жительница рассказала, что ее водный поход со знакомым пошел не по плану.
«В дежурную часть поступило сообщение от обеспокоенной женщины. Она рассказала, что вместе со своим знакомым 1987 года рождения отправилась на каяках с левого берега Енисея в районе села Абакано-Перевоз в Краснотуранск. Однако по пути мужчина отстал. В настоящее время силами спасателей организованы поиски», — рассказала нашему корреспонденту сотрудница пресс-службы ГУ МВД по Красноярскому краю Юлия Коваль.
Судя по данным онлайн-карт, от села Абакано-Перевоз до Краснотуранска по воде порядка 25 км. Расстояние небольшое, и все же преодолеть его у мужчины по каким-то причинам не получилось. Полицейские сразу передали заявку профильным службам.
«Мы к этим поискам привлекаемся по заявке полиции. Каяк нашли 12 июля», — прокомментировал представитель пресс-службы КГКУ «Спасатель» Александр Якимов.
Судьба самого туриста пока остается неизвестной. Несмотря на то, что происшествия на воде в крае попадают в новостные сводки регулярно, их число находится в рамках сезонных показателей.
«Есть сезонное увеличение ЧП с плавсредствами, но резкого роста мы не наблюдаем. Однако существует рост по количеству водолазных спасательных работ (их осуществляют, когда люди тонут, — прим. ред). В прошлом году за прошедший период у нас было 47 таких работ, а в этом году за аналогичное время уже 60. Причинами ЧП на плавсредствах, как правило, становятся нарушения правил поведения на водных объектах. Очень часто люди выходят на воду без жилетов или в состоянии алкогольного опьянения», — объяснил временно исполняющий обязанности заместителя директора учреждения КГКУ «Спасатель» по оперативному реагированию Андрей Кондратюк.
Последний маршрут «вторых Усольцевых».
Случай загадочного исчезновения туриста на воде — не первый в Красноярском крае этим летом. Месяц назад во время сплава на лодках пропала пара гражданских супругов недалеко от Кутурчинского Белогорья. Эту пару в сети быстро прозвали «вторыми Усольцевыми» — семья ушла в короткий поход по тайге в сентябре 2025 года, и не вернулась домой. Их так и не нашли.
Позже выяснилось, мужчина был заядлым рыбаком и очень любил проводить время на воде. Женщина также предпочитала отдых на природе. Пара неоднократно сплавлялась вместе.
Водное путешествие супругов должно было продлиться неделю. Закончилось оно фатально. В ходе поисков спасатели обнаружили две лодки: в одной туристы, вероятно, плыли сами, в другой везли вещи. Вскоре течение прибило к берегу тело женщины. Спустя несколько часов стало известно, что произошло с ее гражданским мужем. Спасатели отыскали в растительности и сухих корягах недалеко от места, где нашли жену.
Как рассказала сотрудница пресс-службы Следственного комитета Анастасия Дядечкина, экспертиза по делу еще идет, однако предварительной причиной смерти считается утопление. Криминального следа в деле нет.
Смертельные сапы и перевернутые лодки.
Подобные инциденты на маломерных судах фиксируются по всей стране. Разгул стихии и пренебрежение правилами безопасности регулярно уносят жизни отдыхающих.
Так, на прошедших выходных в Санкт-Петербурге прогулка на сапбордах обернулась трагедией для двух женщин. Они вышли в акваторию Финского залива в Ломоносовском районе. На воде отдыхающих, которые были без спасательных жилетов, застала непогода. Тело первой погибшей обнаружили вечером того же дня. А утром 12 июля спасатели извлекли из воды вторую жертву.
Похожий случай произошел под Волгоградом: на пруду перевернулась лодка с тремя рыбаками. Двоим удалось выплыть на сушу. Тело третьего — 64-летнего мужчины — водолазы искали несколько дней и в итоге подняли с семиметровой глубины.
В Алтайском крае перевернулась лодка, в которой был взрослый и шестеро детей. Погибли трое, включая двух подростков. А в Омской области пара утонула во время свидания на сапах.
Специалисты МЧС и спасатели напоминают главное правило: перед выходом на воду спасательные жилеты обязаны надевать абсолютно все участники плавания. Этим требованием категорически нельзя пренебрегать, даже если вода кажется спокойной, а маршрут запланирован совсем короткий.