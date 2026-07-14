Нашли пустой каяк. Турист загадочно пропал во время сплава со знакомой

«Есть сезонное увеличение ЧП с плавсредствами, но резкого роста мы не наблюдаем. Однако существует рост по количеству водолазных спасательных работ (их осуществляют, когда люди тонут, — прим. ред). В прошлом году за прошедший период у нас было 47 таких работ, а в этом году за аналогичное время уже 60. Причинами ЧП на плавсредствах, как правило, становятся нарушения правил поведения на водных объектах. Очень часто люди выходят на воду без жилетов или в состоянии алкогольного опьянения», — объяснил временно исполняющий обязанности заместителя директора учреждения КГКУ «Спасатель» по оперативному реагированию Андрей Кондратюк.