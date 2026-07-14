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Суд приостановил работу общепита «За обе щёки» в Хабаровске

На предприятии выявили грубые санитарно-эпидемиологические нарушения.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске Железнодорожный районный суд по материалам Роспотребнадзора приостановил работу общепита «За обе щеки» на 90 дней. Ранее ведомство организовало проверку на предприятии после массовых сообщений о случаях острой кишечной инфекции. В кафе выявили грубые санитарные нарушения, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— В связи с получением экстренных извещений о регистрации случаев инфекционного заболевания, связанных с употреблением пищевой продукции, изготовленной в предприятии общественного питания «За обе щеки» индивидуального предпринимателя Ганиева, проведено эпидемиологическое расследование, — сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что в результате проверки специалисты выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Сперва ИП Ганиев получил временный запрет на осуществление деятельности.

Теперь же материалы направили в суд, дело рассмотрели на заседании от 13 июля, по итогам которого деятельность общепита «За обе щеки» приостановили на срок до 90 дней.

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