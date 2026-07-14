Два человека пострадали при атаке ВСУ на Афипский НПЗ в Краснодарском крае

В нескольких муниципалитетах Краснодарского края зафиксировано падение фрагментов беспилотных летательных аппаратов. В результате инцидентов есть пострадавшие, повреждена жилая и промышленная инфраструктура. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Наиболее серьезные последствия атаки зафиксированы в Северском районе Кубани. Там произошло возгорание на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), которое к настоящему моменту уже полностью ликвидировано. Кроме того, по уточненным данным оперштаба, от местных жителей поступило 16 заявок о повреждениях частных домовладений. В результате падения обломков пострадали два человека, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Разрушения гражданского сектора зафиксированы еще в трех муниципалитетах края, однако там обошлось без жертв и пострадавших. В станице Анапская (городской округ Анапа) обломки повредили стены и остекление в четырех частных домах. Аналогичные повреждения получили два частных домовладения в станице Марьянская Красноармейского района. В Геленджике выбиты стекла в здании, расположенном рядом с одним из мест размещения.
В оперативном штабе Краснодарского края подчеркнули, что во всех населенных пунктах, подвергшихся налету, в настоящий момент продолжают работать оперативные и специальные службы.