Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека пострадали при атаке ВСУ на Афипский НПЗ в Краснодарском крае

В нескольких районах Краснодарского края зафиксировано падение обломков беспилотников. Наибольший ущерб нанесен Северскому району: там ранены два человека, повреждены 16 частных домов и потушен пожар на Афипском НПЗ. Разрушения инфраструктуры также зафиксированы в Анапе, Геленджике и Красноармейском районе. На местах работают экстренные службы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В нескольких муниципалитетах Краснодарского края зафиксировано падение фрагментов беспилотных летательных аппаратов. В результате инцидентов есть пострадавшие, повреждена жилая и промышленная инфраструктура. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Наиболее серьезные последствия атаки зафиксированы в Северском районе Кубани. Там произошло возгорание на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), которое к настоящему моменту уже полностью ликвидировано. Кроме того, по уточненным данным оперштаба, от местных жителей поступило 16 заявок о повреждениях частных домовладений. В результате падения обломков пострадали два человека, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Разрушения гражданского сектора зафиксированы еще в трех муниципалитетах края, однако там обошлось без жертв и пострадавших. В станице Анапская (городской округ Анапа) обломки повредили стены и остекление в четырех частных домах. Аналогичные повреждения получили два частных домовладения в станице Марьянская Красноармейского района. В Геленджике выбиты стекла в здании, расположенном рядом с одним из мест размещения.

В оперативном штабе Краснодарского края подчеркнули, что во всех населенных пунктах, подвергшихся налету, в настоящий момент продолжают работать оперативные и специальные службы.

Узнать больше по теме
Северск: как шли бои за город на Донбассе и в чем его стратегическое значение
В декабре 2025 года президенту России Владимиру Путину доложили о полном взятии Северска. В материале разбираем, чем так важен этот небольшой населенный пункт Донбасса и как его переход под контроль ВС РФ может повлиять на ход СВО.
Читать дальше