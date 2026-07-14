Протянул ручку к проводу: трехлетнего мальчика ударило током на челябинском пляже, ребенок попал в больницу

В Челябинске маленький мальчик пострадал во время отдыха на пляже.
Инцидент произошел 12 июля. Трехлетнего ребенка заинтересовал провод, через который к сети подключали пляжный инвентарь. Мальчик схватился за кабель и получил удар током.
С пляжа ребенка увезла скорая помощь — малыша доставили в больницу с диагнозом «электротравма».
В региональном СУ Следственного комитета после происшествия возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
— Будет проведен комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также дана надлежащая правовая оценка действиям руководства пляжа, — пообещали в ведомстве.