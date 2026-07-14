В Свердловской области семья погибла в овощной яме

ЕАН писал, что на этой неделе в Свердловской области из-за очередного циклона будут идти сильные дожди, однако с 20 июля ситуация немного улучшится. Жителей региона ждет несколько сухих дней, рассказала главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко. «У нас на подходе очередной циклон, который принесет сильные осадки — на юге, в центре и горных зонах они будут очень сильными. Водность рек продолжит расти. На следующей неделе, с 20 июля, предполагается более благоприятная в плане осадков погода. Определять ее будет барический гребень, который убережет свердловчан от осадков. Нас ждет несколько сухих дней», — сообщила она.