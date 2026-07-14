В Свердловской области семья погибла в овощной яме

В поселке Буланаш Свердловской области в овощной яме погибли три человека — супруги и их 35-летняя дочь. О трагедии сообщили внучки погибших, которые забили тревогу после того, как родственники долго не выходили на связь.
Когда на место прибыли очевидцы и экстренные службы, все трое уже не подавали признаков жизни. Как сообщили в Главном управлении МЧС по Свердловской области, трагедия произошла на улице Репина.
После случившегося глава Артемовского муниципального округа Андрей Клименко обратился к жителям с призывом соблюдать меры безопасности и не спускаться в овощные ямы в одиночку, сообщает КП-Екатеринбург.
По его словам, опасность усугубляется из-за обильных осадков, подтоплений и высокого уровня грунтовых вод. «В связи с подтоплениями, высоким уровнем грунтовых вод и обильными дождями обращаю внимание жителей на еще одну серьезную опасность. В погребах, овощных и смотровых ямах, подпольях, подвалах, колодцах и других закрытых углубленных помещениях могут скапливаться опасные газы и снижаться содержание кислорода. Человек может почувствовать слабость, головокружение, тошноту, потерять ориентацию или сознание и уже не суметь самостоятельно подняться наверх», — предупредил Андрей Клименко.
ЕАН писал, что на этой неделе в Свердловской области из-за очередного циклона будут идти сильные дожди, однако с 20 июля ситуация немного улучшится. Жителей региона ждет несколько сухих дней, рассказала главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко. «У нас на подходе очередной циклон, который принесет сильные осадки — на юге, в центре и горных зонах они будут очень сильными. Водность рек продолжит расти. На следующей неделе, с 20 июля, предполагается более благоприятная в плане осадков погода. Определять ее будет барический гребень, который убережет свердловчан от осадков. Нас ждет несколько сухих дней», — сообщила она.