Число преступлений в Подмосковье за январь — июнь снизилось на 12,4%

«За шесть месяцев 2026 года в Московской области зарегистрировано 31 тыс. 412 преступлений (минус 12,4%). Из них совершено в общественных местах — 5 тыс. 386 (минус 17,8%); лицами, ранее совершавшими преступления, — 7 тыс. 85 (минус 14,1%); лицами в состоянии опьянения — 2 тыс. 359 (минус 16,8%)», — рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что число выявленных преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, сократилось на 25,8% (7 тыс. 760).
Кроме того, в Московской области совершено 83 хулиганства (минус 15,3%), 65 разбойных нападений (плюс 8,3%), 364 грабежа (плюс 1,7%), 6 тыс. 792 мошенничества (минус 1%), 7 тыс. 982 кражи (плюс 9,2%), в том числе 253 совершенные с проникновением в жилище (минус 38,3%), 110 краж транспортных средств (минус 16%). Также за указанный период времени в сфере незаконного оборота наркотиков зарегистрировано 3 тыс. 816 преступлений (минус 25,8%).
«Установлено 254 (минус 43,8%) факта нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ), в том числе 122 со смертельным исходом (минус 29,1%)», — сообщили в прокуратуре.