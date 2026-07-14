Число преступлений в Подмосковье за январь — июнь снизилось на 12,4%

Кроме того, в Московской области совершено 83 хулиганства (минус 15,3%), 65 разбойных нападений (плюс 8,3%), 364 грабежа (плюс 1,7%), 6 тыс. 792 мошенничества (минус 1%), 7 тыс. 982 кражи (плюс 9,2%), в том числе 253 совершенные с проникновением в жилище (минус 38,3%), 110 краж транспортных средств (минус 16%). Также за указанный период времени в сфере незаконного оборота наркотиков зарегистрировано 3 тыс. 816 преступлений (минус 25,8%).