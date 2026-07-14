Четырех москвичей задержали за сбыт фиктивных документов мигрантам

Волк уточнила, что в изготовлении и сбыте фиктивных документов подозреваются четверо жителей столицы, среди которых один иностранец. «Предварительно установлено, что злоумышленники организовали производство и торговлю разнообразными поддельными документами. Это паспорта граждан Российской Федерации и иностранных государств, водительские удостоверения, в том числе зарубежные, дипломы о высшем образовании, военные билеты и документы миграционного учета. Производимую нелегальную продукцию фигуранты продавали на территории нашей страны, а также через сеть курьеров доставляли в государства ближнего зарубежья и Евросоюза», — уточнила представитель ведомства.