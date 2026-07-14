В Тосненском районе четыре человека пострадали в ДТП

В Тосненском районе Ленобласти возле деревни Куньголово четыре человека получили травмы в результате ДТП. Об этом сообщает региональное МЧС.
На региональной дороге 41К-170 столкнулись грузовик и легковая машина Nissan. Четверо пострадавших находились в легковушке. Одного из них деблокировали спасатели.
Все пострадавшие были госпитализированы. В МЧС отмечают, что дорога не перекрыта, движение по ней осуществляется свободно.
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