Белорус взял аванс 71 000 рублей за ремонт в школе, но все пошло не по плану. Подробности сообщает УВД Могилевского облисполкома.
Сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями Ленинского РУВД был установлен факт мошенничества директором частной организации. Мужчина брал заказы на выполнение строительных работ в Могилеве.
Как удалось установить, 36-летний минчанин обманул заказчика на 71 000 рублей. Организация фигуранта должна была провести капитальный ремонт в одной из школ областного центра. Жителю Минска сразу же перечислили аванс, но он не планировал выполнять свои обязательства.
«Директор на протяжении трех месяцев делал видимость работ на небольшую сумму, а полученные деньги забрал себе и потратил на личные нужды», — привели подробности в милиции.
В отношении минчанина заведено уголовное дело.
Тем временем минчанка выполнила все указания преступников из-за фамилии своего лечащего врача.
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