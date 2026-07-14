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Белорус взял аванс 71 000 рублей за ремонт в школе, но все пошло не по плану

Белорус получил уголовное дело, взяв крупную сумму денег за ремонт в школе.

Источник: Комсомольская правда

Белорус взял аванс 71 000 рублей за ремонт в школе, но все пошло не по плану. Подробности сообщает УВД Могилевского облисполкома.

Сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями Ленинского РУВД был установлен факт мошенничества директором частной организации. Мужчина брал заказы на выполнение строительных работ в Могилеве.

Как удалось установить, 36-летний минчанин обманул заказчика на 71 000 рублей. Организация фигуранта должна была провести капитальный ремонт в одной из школ областного центра. Жителю Минска сразу же перечислили аванс, но он не планировал выполнять свои обязательства.

«Директор на протяжении трех месяцев делал видимость работ на небольшую сумму, а полученные деньги забрал себе и потратил на личные нужды», — привели подробности в милиции.

В отношении минчанина заведено уголовное дело.

Тем временем минчанка выполнила все указания преступников из-за фамилии своего лечащего врача.

Ранее МАРТ Беларуси взял под контроль цены на продукцию общепита, произведенную в торговых объектах.

Кроме того, белорусов предупредили о необычном звуке на трассе М1 и дали его послушать.