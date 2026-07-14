Белорус взял аванс 71 000 рублей за ремонт в школе, но все пошло не по плану

Как удалось установить, 36-летний минчанин обманул заказчика на 71 000 рублей. Организация фигуранта должна была провести капитальный ремонт в одной из школ областного центра. Жителю Минска сразу же перечислили аванс, но он не планировал выполнять свои обязательства.