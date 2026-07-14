Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гараж мэрии Уфы использовался для перевозки судей из Татарстана

Гараж администрации Уфы использовался для перевозки судей из Татарстана. Об этом 14 июля на внеочередном 65-м заседании Совета городского округа Уфы сообщил председатель горсовета Марат Васимов.

Источник: Башинформ

«У нас есть информация о том, что гараж администрации использовался для перевозки судей из Татарстана. Поэтому проведём проверку, напишем обращение в Совет судей Республики Башкортостан, Высшую квалификационную комиссию судей России и Квалификационную коллегию судей РБ и в Следственный комитет. От Совета такое обращение мы напишем», — сказал Марат Васимов.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что Горсовет выразил негодование и резко осудил коррупционную и аморальную «составляющую», связанную с главой города. Депутаты Горсовета Уфы единогласно приняли решение о расторжении с Ратмиром Мавлиевым контракта.

Напомним, Ратмира Мавлиева освободили из-под домашнего ареста. Верховный суд РБ изменил градоначальнику меру пресечения на запрет определённых действий. Ему вменяется превышение должностных полномочий и получение взятки в особо крупном размере.