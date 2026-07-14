Гараж мэрии Уфы использовался для перевозки судей из Татарстана

«У нас есть информация о том, что гараж администрации использовался для перевозки судей из Татарстана. Поэтому проведём проверку, напишем обращение в Совет судей Республики Башкортостан, Высшую квалификационную комиссию судей России и Квалификационную коллегию судей РБ и в Следственный комитет. От Совета такое обращение мы напишем», — сказал Марат Васимов.
Ранее «Башинформ» сообщал о том, что Горсовет выразил негодование и резко осудил коррупционную и аморальную «составляющую», связанную с главой города. Депутаты Горсовета Уфы единогласно приняли решение о расторжении с Ратмиром Мавлиевым контракта.
Напомним, Ратмира Мавлиева освободили из-под домашнего ареста. Верховный суд РБ изменил градоначальнику меру пресечения на запрет определённых действий. Ему вменяется превышение должностных полномочий и получение взятки в особо крупном размере.