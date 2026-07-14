Женщина за рулем легковушки пострадала в ДТП с перевертышем в Кстовском районе

Вечером в поселке Анкудиновка в районе дома № 3 Г произошла серьезная авария с участием двух автомобилей. 23-летний водитель за рулем транспортного средства «Луидор» не убедился в маневре и столкнулся с Skoda Rapid под управлением 25-летней женщины, после чего «Луидор» перевернулся.