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Женщина за рулем легковушки пострадала в ДТП с перевертышем в Кстовском районе

Авария произошла в поселке Анкудиновка.

Источник: Нижегородская правда

Вчера, 13 июля, в Кстовском районе женщина пострадала в ДТП с перевертышем. Об этом сообщает УГИБДД по Нижегородской области.

Вечером в поселке Анкудиновка в районе дома № 3 Г произошла серьезная авария с участием двух автомобилей. 23-летний водитель за рулем транспортного средства «Луидор» не убедился в маневре и столкнулся с Skoda Rapid под управлением 25-летней женщины, после чего «Луидор» перевернулся.

В результате ДТП водитель легковушки с травмами госпитализирована в НОКБ им. Семашко. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что пассажирка мотоциклиста погибла после столкновения с кабаном.