Ветеран «Альфы» объяснил, почему СБУ могла привлечь Киевстонера к подготовке теракта

«Киеву безразлично, кого вербовать. Если человек согласился и ему доверили организацию теракта, по всей видимости, у СБУ были на то основания. Надо признать, хорошо, что наши спецслужбы все это отслеживают. Но ничего удивительного для меня нет в том, что организацию террористического акта поручили второсортному рэперу [Киевстонеру]», — заявил собеседник NEWS.ru.