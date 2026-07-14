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Ветеран «Альфы» объяснил, почему СБУ могла привлечь Киевстонера к подготовке теракта

Украинские спецслужбы могли привлечь видеоблогера и рэпера Альберта Васильева, известного как Киевстонер, к организации теракта в России, поскольку делают ставку на количество попыток, а не на профессиональную подготовку исполнителей. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: kyivstoner/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

По словам эксперта, Киев и поддерживающие его западные страны используют различные способы нанесения ущерба России — от атак беспилотников до попыток диверсий на объектах инфраструктуры. При этом, украинские спецслужбы готовы привлекать любых людей, согласившихся участвовать в подобных действиях, считает Гончаров.

«Киеву безразлично, кого вербовать. Если человек согласился и ему доверили организацию теракта, по всей видимости, у СБУ были на то основания. Надо признать, хорошо, что наши спецслужбы все это отслеживают. Но ничего удивительного для меня нет в том, что организацию террористического акта поручили второсортному рэперу [Киевстонеру]», — заявил собеседник NEWS.ru.

Гончаров добавил, что украинские спецслужбы могут вербовать представителей разных социальных групп, включая мигрантов, беженцев и блогеров. По его мнению, личность и уровень подготовки потенциального исполнителя для них не имеют принципиального значения.

«Киев работает на количество, а не на качество. То есть на Украине не важен профессионализм или подготовка организатора терактов, там берут массой, объемом и теми идиотами, которые на все это соглашаются», — заключил эксперт.

Ранее Центр общественных связей ФСБ России заявил о причастности Киевстонера к подготовке теракта на стратегическом предприятии в Московской области. По версии ведомства, блогер участвовал в организации преступления и руководил действиями пособников под контролем СБУ.

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