По словам эксперта, Киев и поддерживающие его западные страны используют различные способы нанесения ущерба России — от атак беспилотников до попыток диверсий на объектах инфраструктуры. При этом, украинские спецслужбы готовы привлекать любых людей, согласившихся участвовать в подобных действиях, считает Гончаров.
«Киеву безразлично, кого вербовать. Если человек согласился и ему доверили организацию теракта, по всей видимости, у СБУ были на то основания. Надо признать, хорошо, что наши спецслужбы все это отслеживают. Но ничего удивительного для меня нет в том, что организацию террористического акта поручили второсортному рэперу [Киевстонеру]», — заявил собеседник NEWS.ru.
Гончаров добавил, что украинские спецслужбы могут вербовать представителей разных социальных групп, включая мигрантов, беженцев и блогеров. По его мнению, личность и уровень подготовки потенциального исполнителя для них не имеют принципиального значения.
«Киев работает на количество, а не на качество. То есть на Украине не важен профессионализм или подготовка организатора терактов, там берут массой, объемом и теми идиотами, которые на все это соглашаются», — заключил эксперт.