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В Челябинске напали на бригаду скорой помощи у ТРК «Космос»

Вечером 13 июля бригада скорой помощи приехала на вызов к ТРК «Космос» в Челябинске, однако вместо оказания помощи медикам пришлось столкнуться с агрессией. Один из участников компании молодых людей применил физическую силу к врачу, а автомобиль скорой получил повреждения. Об инциденте рассказали в Министерстве здравоохранения Челябинской области.

Источник: Pchela.News

Как сообщили в ведомстве, компания нецензурно выражалась, наносила удары по автомобилю скорой помощи, а один из участников напал на врача.

На помощь медикам пришли сотрудники охраны торгово-развлекательного комплекса. После этого на место вызвали сотрудников Росгвардии. Нападавшего задержали, а пострадавшему врачу коллеги оказали необходимую медицинскую помощь.

Несмотря на произошедшее, врач не покинул смену и продолжил выполнять свои обязанности.

В Минздраве Челябинской области призвали жителей региона с уважением относиться к медицинским работникам.

— В связи с этим инцидентом мы призываем южноуральцев помнить о том, что врачи ежедневно спасают жизни пациентов. Взаимное уважительное отношение — это залог благополучия общества, где каждый сможет чувствовать себя в безопасности, а медицинские работники смогут выполнять свои обязанности без страха за свою жизнь и здоровье.

Ранее жителя Челябинской области отдали под суд за нападение на бригаду скорой помощи.

СК