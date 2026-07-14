В Челябинске напали на бригаду скорой помощи у ТРК «Космос»

Как сообщили в ведомстве, компания нецензурно выражалась, наносила удары по автомобилю скорой помощи, а один из участников напал на врача.
На помощь медикам пришли сотрудники охраны торгово-развлекательного комплекса. После этого на место вызвали сотрудников Росгвардии. Нападавшего задержали, а пострадавшему врачу коллеги оказали необходимую медицинскую помощь.
Несмотря на произошедшее, врач не покинул смену и продолжил выполнять свои обязанности.
В Минздраве Челябинской области призвали жителей региона с уважением относиться к медицинским работникам.
— В связи с этим инцидентом мы призываем южноуральцев помнить о том, что врачи ежедневно спасают жизни пациентов. Взаимное уважительное отношение — это залог благополучия общества, где каждый сможет чувствовать себя в безопасности, а медицинские работники смогут выполнять свои обязанности без страха за свою жизнь и здоровье.
Ранее жителя Челябинской области отдали под суд за нападение на бригаду скорой помощи.