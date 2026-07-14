В Челябинске напали на бригаду скорой помощи у ТРК «Космос»

— В связи с этим инцидентом мы призываем южноуральцев помнить о том, что врачи ежедневно спасают жизни пациентов. Взаимное уважительное отношение — это залог благополучия общества, где каждый сможет чувствовать себя в безопасности, а медицинские работники смогут выполнять свои обязанности без страха за свою жизнь и здоровье.