Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми из-за телефона на зарядке сгорела квартира

Сегодня в одном из многоквартирных домов Перми произошел пожар, причиной которого стала неисправная техника.

Сегодня в одном из многоквартирных домов Перми произошел пожар, причиной которого стала неисправная техника.

Как пояснили в МЧС края, владелец квартиры оставил на зарядке свой смартфон и ненадолго вышел из помещения. За время его отсутствия произошло короткое замыкание в аккумуляторной батарее гаджета. Мобильное устройство вспыхнуло и подожгло бытовые предметы вокруг.

В результате пожара пострадала квартира и личные вещи ее владельца. К счастью, происшествие обошлось без жертв.

В МЧС напомнили, что включенные электронные приборы без присмотра оставлять небезопасно. При нагреве мобильного устройства и появлении запаха гари необходимо сразу же прекратить процесс его зарядки.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше