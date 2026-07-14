В Перми из-за телефона на зарядке сгорела квартира

Сегодня в одном из многоквартирных домов Перми произошел пожар, причиной которого стала неисправная техника.
Как пояснили в МЧС края, владелец квартиры оставил на зарядке свой смартфон и ненадолго вышел из помещения. За время его отсутствия произошло короткое замыкание в аккумуляторной батарее гаджета. Мобильное устройство вспыхнуло и подожгло бытовые предметы вокруг.
В результате пожара пострадала квартира и личные вещи ее владельца. К счастью, происшествие обошлось без жертв.
В МЧС напомнили, что включенные электронные приборы без присмотра оставлять небезопасно. При нагреве мобильного устройства и появлении запаха гари необходимо сразу же прекратить процесс его зарядки.