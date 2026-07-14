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Нижегородская семья отдала мошенникам миллионы из-за звонка из «военкомата»

Правоохранителям уже удалось установить личность одного из курьеров, участвовавших в схеме.

В Нижнем Новгороде пожилая супружеская пара стала жертвой масштабной аферы — злоумышленники выманили у пенсионеров свыше 12 миллионов рублей. Данные об инциденте обнародовало ГУ МВД России по Нижегородской области.

Схема обмана оказалась многоступенчатой. Всё началось со звонка мужчине 67 лет: собеседник назвался сотрудником военкомата и убедил пенсионера приехать в комиссариат, чтобы получить награду за сына, погибшего во время военной спецоперации.

Далее в диалог вступили другие аферисты — они представлялись работниками ФСБ и юристом. Под предлогом спасения сбережений от хищения и помощи в поимке преступников они склонили супругов к активным действиям.

Поддавшись на уловки мошенников, пенсионеры неоднократно снимали средства со своих счетов и передавали наличные неизвестным лицам — встречи проходили в Нижнем Новгороде и Пильнинском округе. Деньги якобы требовались для проведения экспертизы. В общей сложности пара лишилась 12 051 500 рублей. Осознав, что стали жертвами обмана, супруги обратились в полицию.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Правоохранителям уже удалось установить личность одного из курьеров, участвовавших в схеме.

Ранее 545 тысяч рублей вернули обманутому мошенниками инвалиду в Шахунье.