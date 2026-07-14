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В Москве ликвидировали подпольную типографию фальшивых документов для мигрантов

В Москве ликвидирована крупная сеть по производству фальшивых документов. Четверо злоумышленников организовали подпольную типографию, где печатали паспорта, права и военные билеты. Фальшивки использовались для легализации мигрантов в РФ, а также продавались в страны Евросоюза. Подозреваемые задержаны ФСБ и МВД.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В столичном регионе правоохранительные органы ликвидировали организованную преступную группировку, занимавшуюся масштабным производством фальшивых документов. Злоумышленники изготавливали поддельные паспорта, военные билеты и миграционные карты не только для продажи в России, но и для отправки в страны ближнего зарубежья и Евросоюза.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, спецоперация проводилась совместными усилиями сотрудников уголовного розыска, Департамента миграционной безопасности МВД и Управления «М» ФСБ России. В результате оперативно-разыскных мероприятий были задержаны четверо жителей Москвы, один из которых является иностранным гражданином.

В ходе следствия выяснилось, что группировка организовала полноценную подпольную типографию. Ассортимент нелегальной продукции включал поддельные паспорта РФ и других государств, российские и зарубежные водительские права, дипломы о высшем образовании, а также военные билеты и документы для постановки на миграционный учет. Фальшивки сбывались внутри страны, а за границу передавались через специально выстроенную сеть курьеров.

Во время обысков в самой типографии, а также в местах хранения продукции силовики изъяли сотни готовых подделок, пустые бланки, фальшивые печати, штампы и специализированную оргтехнику. Сейчас полицейские устанавливают личности всех соучастников схемы и покупателей фальшивок. Особое внимание следствие уделяет фактам использования этих бумаг для незаконной легализации иностранцев на территории России.

Следственным отделом ОМВД по району Чертаново Южное возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к преступлению и подделке документов (ст. 30 и 327 УК РФ). Кроме того, как отметили в ведомстве, рассматривается вопрос о дополнительной квалификации действий задержанных по статье об организации незаконной миграции. Всем фигурантам дела уже избраны меры пресечения.

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