В Москве ликвидировали подпольную типографию фальшивых документов для мигрантов

Следственным отделом ОМВД по району Чертаново Южное возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к преступлению и подделке документов (ст. 30 и 327 УК РФ). Кроме того, как отметили в ведомстве, рассматривается вопрос о дополнительной квалификации действий задержанных по статье об организации незаконной миграции. Всем фигурантам дела уже избраны меры пресечения.