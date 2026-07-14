Под Волгоградом фура врезалась в «Жигули» на федеральной трассе

— В 09:15 на 821 км автодороги «Тамбов-Волгоград-Астрахань» 63-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-2107», при выполнении маневра разворота не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с грузовой автомашиной «МАН», двигавшейся в попутном направлении, — сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.