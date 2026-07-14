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В центре Нижнего Новгорода сбили несовершеннолетнего самокатчика

Он двигался с нарушением правил дорожного движения.

Источник: Время

30-летний водитель внедорожника Toyota совершил наезд на 17-летнего водителя электросамоката на улице Костина в Нижнем Новгороде вечером 13 июля, сообщает УГИБДД Нижегородской области.

По предварительной информации, молодой человек на электросамокате двигался по дороге с односторонним движением во встречном направлении. Он получил телесные повреждения различной степени тяжести и был госпитализирован в детскую областную клиническую больницу.

Ранее иномарка сбила ребенка на самокате в Сормовском районе.