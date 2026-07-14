До трех возросло число погибших при взрыве газа в доме в Краснодоне

В Луганской Народной Республике завершена поисково-спасательная операция на месте частичного обрушения двухэтажного жилого дома в Краснодоне. Количество жертв трагедии, произошедшей из-за взрыва газа, увеличилось до трех человек. Об этом сообщает региональное Главное управление МЧС России.
Как уточнили в экстренном ведомстве, спасатели полностью закончили разбор обрушившихся конструкций. «Поисково-спасательные работы завершены. По итогам проведенных работ из-под завалов были извлечены тела трех погибших: мужчины и двух женщин», — говорится в официальном заявлении ГУ МЧС, опубликованном в мессенджере MAX.
Об обрушении части одного из подъездов многоквартирного дома на улице Первоконной ранее сообщало правительство региона. Первоначально было известно об одной погибшей, еще двое жильцов числились пропавшими без вести. При этом сотрудникам МЧС удалось извлечь из-под обломков живой одну женщину, которую экстренно передали бригаде медиков.