До трех возросло число погибших при взрыве газа в доме в Краснодоне

Об обрушении части одного из подъездов многоквартирного дома на улице Первоконной ранее сообщало правительство региона. Первоначально было известно об одной погибшей, еще двое жильцов числились пропавшими без вести. При этом сотрудникам МЧС удалось извлечь из-под обломков живой одну женщину, которую экстренно передали бригаде медиков.