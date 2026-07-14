Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До трех возросло число погибших при взрыве газа в доме в Краснодоне

В Краснодоне (ЛНР) завершена поисково-спасательная операция на месте взрыва газа в двухэтажном доме. Из-под завалов обрушившегося подъезда извлекли тела троих погибших — мужчины и двух женщин. Еще одну пострадавшую удалось спасти живой в первые часы после ЧП.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Луганской Народной Республике завершена поисково-спасательная операция на месте частичного обрушения двухэтажного жилого дома в Краснодоне. Количество жертв трагедии, произошедшей из-за взрыва газа, увеличилось до трех человек. Об этом сообщает региональное Главное управление МЧС России.

Как уточнили в экстренном ведомстве, спасатели полностью закончили разбор обрушившихся конструкций. «Поисково-спасательные работы завершены. По итогам проведенных работ из-под завалов были извлечены тела трех погибших: мужчины и двух женщин», — говорится в официальном заявлении ГУ МЧС, опубликованном в мессенджере MAX.

Об обрушении части одного из подъездов многоквартирного дома на улице Первоконной ранее сообщало правительство региона. Первоначально было известно об одной погибшей, еще двое жильцов числились пропавшими без вести. При этом сотрудникам МЧС удалось извлечь из-под обломков живой одну женщину, которую экстренно передали бригаде медиков.

Узнать больше по теме
Луганская Народная Республика: индустриальный регион Донбасса
Луганская Народная Республика расположена на территории исторического Донбасса. Ее административным центром остается Луганск — один из крупнейших промышленных городов региона. Сегодня ЛНР развивается в составе России, а власти реализуют программы по восстановлению инфраструктуры и экономики: собрали главное по теме.
Читать дальше