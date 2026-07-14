Очевидцы сняли на видео драку в очереди на АЗС Волгограда

Отметим, ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил о возможных конфликтах на АЗС из-за нехватки топлива и отсутствия информации о его наличии. По мнению главы региона, водители должны заранее быть оповещены о наличии топлива и времени его продажи на каждой заправке. Информирование позволит самостоятельно выбирать время для поездки и избежать длительного ожидания без результата.