В Ленобласти зафиксировали новую схему телефонного мошенничества с «блокировками» СБП

Как сообщили в Управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, схема выглядит следующим образом: злоумышленники звонят от имени банка и сообщают о подозрительной активности в переводах через СБП. Затем они начинают торопить жертву, утверждая, что счет или переводы будут немедленно заблокированы, если срочно не пройти «проверку».