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Волгоградский водитель трамвая умер после смены

В Волгограде следователи проверяют обстоятельства смерти 32-летнего мужчины.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде разбираются в обстоятельствах смерти 32-летнего водителя трамвая. Мужчина скончался после 12-часовой рабочей смены, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам коллег погибшего, весь день мужчина чувствовал себя плохо. В обед на остановке «Обувная фабрика» водитель уснул прямо за управлением. Коллеги с трудом смогли его разбудить, когда пришло время снова выезжать на маршрут. Несмотря на плохое самочувствие, мужчина продолжил работу и откатал полную 12-часовую смену.

После окончания работы он поехал домой, но не добрался. Тело мужчины обнаружили без признаков насильственной смерти и видимых телесных повреждений.

По предварительным данным, смерть могла наступить в результате проблем со здоровьем, которые усугубились из-за длительной нагрузки. Официально проводится проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.