Волгоградский водитель трамвая умер после смены

По словам коллег погибшего, весь день мужчина чувствовал себя плохо. В обед на остановке «Обувная фабрика» водитель уснул прямо за управлением. Коллеги с трудом смогли его разбудить, когда пришло время снова выезжать на маршрут. Несмотря на плохое самочувствие, мужчина продолжил работу и откатал полную 12-часовую смену.