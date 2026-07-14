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Под Воронежем мужчина похитил у соседа 310 тысяч рублей

Фигурант тайно переводил деньги со счета пенсионера.

67-летний житель Новоусманского района заметил регулярные несанкционированные списания со своего банковского счета. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Стражи порядка установили личность и задержали подозреваемого. Оказалось, что пенсионер часто терял свой мобильник и просил 31-летнего ранее судимого безработного соседа помочь в его поисках. Злоумышленник пользовался доверчивостью пожилого мужчины и с декабря 2025 по май 2026 года тайно переводил чужие деньги на свои счета и счета родственников. Суммарно он похитил 310 тысяч рублей. Подозреваемый во всем сознался, пояснив, что тратил украденные средства на личные нужды. В соответствии с п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

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