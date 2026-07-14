Водителя автобуса уволили после конфликта с пассажиром в Нижнем Новгороде

Как сообщала телепрограмма «Кстати…», конфликт возник после оплаты проезда банковской картой. По словам беременной пассажирки, после списания средств водитель не выдал чек и потребовал оплатить поездку повторно. Девушка утверждает, что в ходе спора водитель оскорблял ее, бросил в нее рулон кассовой ленты и угрожал. Сам водитель отвергает обвинения и заявляет, что пассажирка сама спровоцировала конфликт. По факту произошедшего девушка обратилась в полицию.