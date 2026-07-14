Водителя автобуса уволили после конфликта с пассажиром в Нижнем Новгороде

Водитель автобуса маршрута № 87 был уволен после конфликта с пассажиркой, произошедшего 13 июля в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской области.
По итогам служебного расследования в действиях водителя были выявлены грубые нарушения должностных обязанностей. В ЦРТС уточнили, что на основании результатов проверки и в соответствии с Трудовым кодексом РФ сотрудник был уволен.
Как сообщала телепрограмма «Кстати…», конфликт возник после оплаты проезда банковской картой. По словам беременной пассажирки, после списания средств водитель не выдал чек и потребовал оплатить поездку повторно. Девушка утверждает, что в ходе спора водитель оскорблял ее, бросил в нее рулон кассовой ленты и угрожал. Сам водитель отвергает обвинения и заявляет, что пассажирка сама спровоцировала конфликт. По факту произошедшего девушка обратилась в полицию.
Ранее сообщалось, что 67 нарушений нашли в автобусах Нижнего Новгорода во время проверки.