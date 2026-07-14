«Не видел его четыре года»: сообщник Тарховой Дмитрий Метревели оказался сыном Бичико

Ранее показания в суде давала сестра Светланы и Бичико Метревели Марина. Она пригрозила подать в суд за клевету на Екатерину Тархову и отрицала факт получения от нее 15 миллионов рублей. Также женщина рассказала об отношениях в клане Метревели. Племянника Дмитрия она видела три года назад на свадьбе. Тогда же на свадьбе между Мариной и Светланой произошло недопонимание, и с тех пор сестры не общаются.